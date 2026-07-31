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Спорт

Старший советник главы ФИФА подал в отставку в знак протеста против продажи прав на ЧМ

Старший советник Инфантино подал в отставку из-за продажи прав на ЧМ
Global Look Press

Старший советник президента ФИФА Джанни Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против возможной продажи доли прав на чемпионаты мира. Об этом пишет Sky News.

«Как старший советник президента ФИФА я не могу оставаться в стороне, когда ФИФА рассматривает возможность продажи доли на ЧМ. Я не имел отношения к этому предложению и однозначно против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для будущего этого вида спорта», — сказал Кордейро.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее спортивный юрист заявил, что УЕФА может подать в суд на ФИФА.

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