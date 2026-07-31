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«Девчонка рыдала»: экс-чемпион UFC Чимаев объяснил, почему надел пояс на Стрикленда

Чимаев: отдал пояс Стрикленду — эта девчонка так сильно рыдала, что стало жалко
John Jones-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев в своих соцсетях объяснил, почему лично надел чемпионский пояс на американца Шона Стрикленда после поражения в титульном бою на турнире UFC 328.

«Эта девчонка так сильно рыдала, что стало ее жалко. Я просто отдал его, примерно как парень, который позволяет своей девушке постирать за него вещи», — написал Чимаев.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Стрикленд спас тонущего человека.

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