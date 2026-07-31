Неймару установили бюст в музее

Бразильский футбольный клуб «Сантос» открыл в своем музее бюст нападающего Неймара.

«Быть частью истории «Сантоса» — это большая честь! Я благодарю бога, свою семью и все сообщество болельщиков «Сантоса», которые поддерживали меня с первых шагов. У нас было много ярких и незабываемых моментов, но были и трудные времена, и вы всегда были рядом со мной в эти моменты», — написал Неймар в своих соцсетях.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо «Сантоса», он выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Ранее Неймар официально завершил карьеру в сборной Бразилии.