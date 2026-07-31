В Великобритании поддержали бойкот ЧМ со стороны УЕФА

Глава британского Минспорта Лиза Нэнди заявила, что полностью поддерживает решение УЕФА бойкотировать турниры ФИФА. Ее слова приводит журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

«Это принципиальное решение, которое мы решительно поддерживаем. Футбол принадлежит болельщикам, а не инвесторам-миллиардерам. Пришло время занять жёсткую позицию, чтобы защитить нашу игру», — сказала Нэнди.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу.