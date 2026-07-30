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Команды из Бразилии, Сербии, Беларуси и Казахстана сыграют в Москве на UTLC CUP — 2026

В Москве состоится восьмой международный юношеский турнир UTLC CUP
Пресс-служба UTLC CUP

Восемь юношеских футбольных команд из пяти стран сыграют на восьмом международном турнире UTLC CUP — 2026 в Москве. Об это сообщает пресс-служба соревнований.

Участниками станут российские «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Родина», бразильский «Коринтианс Паулиста», сербская «Црвена Звезда», белорусское «Динамо Минск» и казахстанский «Ордабасы». Возраст футболистов не превышает 14 лет (все игроки 2012 года рождения).

«Гордимся возможностью вносить вклад в развитие детско-юношеского спорта и в партнерстве и при поддержке акционеров воплощать в жизнь вот уже для восьмого поколения 14-летних футболистов площадку для международных состязаний, где зажигаются будущие звезды, крепнет дружба и раскрываются таланты», — сказал генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Соревнования пройдут с 4 по 9 августа. Все матчи группового этапа и плей-офф примет «Сапсан Арена», финальная встреча по традиции состоится на «РЖД Арене». Организаторами турнира выступают АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

За всю историю UTLC CUP обладателями трофея становились испанская «Барселона», чешская «Спарта», а также «Црвена Звезда» и московский «Локомотив» — каждый из этих двух клубов побеждал дважды.

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