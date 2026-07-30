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«Зачем гадать?» Роднина призвала провести отбор для российских фигуристов

Роднина призвала провести отбор для фигуристов перед международными стартами
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что состав российских фигуристов на международные турниры должен определяться по итогам отборочных соревнований, а не по результатам прошлого сезона. Ее слова передает Sport24.

«У нас нет рейтинга, мы не можем делать выводы по прошлому году. Надо проводить соревнования, чтобы все определить. Есть ли очевидные лидеры в нашем фигурном катании? Сейчас перерыв, ставятся программы, зачем гадать? Форма — не постоянство: ты можешь владеть сложными элементами, а потом может случиться травма, болезнь или психологический стресс», — сказала Роднина.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Роднина заявила, что не видит лидера в женском одиночном катании России.

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