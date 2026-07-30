В Москве пройдет Кубок мэра по триатлону

Фестиваль спорта Кубок мэра Москвы по триатлону 226 состоится в столице России с 6 по 9 августа.

В его программу войдут соревнования по триатлону на «железной» и «полужелезной» дистанциях для любителей, Чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди профессиональных атлетов со всей страны, суперспринт, детские соревнования, а также забеги и велофестиваль.

В первый соревновательный день, который пройдет 7 числа, состоится Детский Кубок ФТР, в рамках которого юный спортсмены от 7 до 14 лет преодолеют плавательный, велосипедный и беговой этапы, протяженность которых зависит от возрастной категории. В этот же день пройдет эстафета «Триатлонная семья» в формате дуатлона, а также запланированы детский забег и забег на 5 км.

8 августа состоится Лига триатлона & Ironstar Москва 226 и Лига триатлона & Ironstar Москва 113. Участникам «железной» дистанции (226 км) предстоит преодолеть 3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км бега. «Полужелезная» дистанция (113 км) включает 1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. В общую программу также войдут Кубок России и два старта чемпионата России.

Также в этот день объединят легкоатлетический «Забег 2030» и велофестиваль La Strada. 9 августа состоится чемпионат России в дисциплине «триатлон — смешанная эстафета». Кроме того, в заключительный день фестиваля пройдет суперспринт «Тройка» — короткая гонка на выбывание.

Ранее российских триатлонистов допустили к командным дисциплинам в нейтральном статусе.