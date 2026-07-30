Фанаты создали около 30 петиций с требованием лишить Месси Премии принцессы Астурийской

Пользователи платформы Change.org создали около 30 петиций с требованием к Фонду принцессы Астурийской пересмотреть решение о вручении Лионелю Месси премии «Принцесса Астурийская» в области спорта. Об этом сообщает издание COPE.

Согласно опубликованной информации, фанаты требуют отменить, отозвать или пересмотреть награду, присужденную капитану сборной Аргентины. Возмущения появились после финала чемпионата мира — 2026, где аргентинцы проиграли сборной Испании. Фанаты считают, что поведение Месси во время турнира было «неспортивным и противоречащим ценностям уважения», отдельно указывается на реакцию Месси на результат матча и его поведение во время церемонии награждения.

Месси был объявлен обладателем премии «Принцесса Астурийская» в области спорта — 2026 3 июня. При вручении премии жюри отметило его спортивную карьеру в целом, а также деятельность в рамках благотворительности, примерное поведение во время матчей, постоянство, скромность и приверженность командной игре.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. 22 июля появилась информация, что Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей. Согласно опубликованным в СМИ сообщениям, футболист хочет провести время с отцом. В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе. Он был в больнице, а 23 числа его оттуда выписали.

Ранее Месси вернулся в расположение «Интер Майами».