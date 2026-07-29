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Спорт

Месси вернулся в расположение «Интер Майами»

Форвард Месси прибыл в расположение «Интер Майами»
ФК «Интер-Майами»

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прибыл в расположение клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Клуб выложил несколько фотографий приехавших на базу футболистов, в том числе и аргентинского форварда.

«Сегодня прибытие ощущается иначе», — указано в публикации.

Также в расположение клуба прибыли нападающие Херман Бертераме, Даниэль Пинтер и Луис Суарес, защитники Йен Фрэй, Эсекьель Абадья-Реда, Серхио Регилон и Ноа Аллен, полузащитники Каземиро и Давид Айяла.

22 июля появилась информация, что Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей. Согласно опубликованным в СМИ сообщениям, футболист хочет провести время с отцом. В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, но не рассказывала о его диагнозе. Он был в больнице, а 23 числа его оттуда выписали.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее легенда «Спартака» назвал фаворита на «Золотой мяч — 2026».

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