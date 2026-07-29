В отношении игрока сборной Аргентины открыли дело после финала ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за его нападения на испанских игроков по окончании финала чемпионата мира. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

В докладе ФИФА указаны три случая нападения со стороны Паредеса. Также за нарушение той же статьи дисциплинарного кодекса открыто дело в отношении Науэля Молины (один случай нападения и одна попытка) и Айялы (один случай нападения). Помимо этого, ФИФА подозревает Молину, его соотечественника Тьяго Альмаду и Гави в неспортивном поведении.

Сразу после финального свистка на поле произошла потасовка. Молина ударил рукой в грудь капитана сборной Испании Родри, который в тот момент пробегал мимо него. Из-за этого между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились игроки обеих команд. Парадес агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, после чего атаковал еще и испанца Гави, который хотел вступиться за товарища.

ФИФА расследует также поведение члена тренерского штаба сборной Аргентины Роберта Айяла, который после завершения матча поспорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его по лицу.

Финал чемпионата мира завершился победой Испании со счетом 1:0. Основное время встречи закончилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в Азии подвергли критике ФИФА за принимаемые решения.