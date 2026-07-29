Только один россиянин попал в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Только один российский хоккеист попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по кэпхиту. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занимает в этом списке третье место со среднегодовой зарплатой в $17 млн. На первой строчке по этому показателю оказался Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» ($18,8 млн), на второй позиции расположился Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» ($18 млн).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, он перешел в команду из московского ЦСКА. В сезоне-2020/21 он стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. В 2022 году в составе сборной России завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

В прошедшем сезоне Капризов набрал 86 очков (34 гола + 52 передачи). 2 апреля 2026 года «Миннесота» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли во второй раз подряд после победы над «Ванкувер Кэнакс». Команда дошла до второго раунда, где встретилась с «Колорадо Эвеланш». Серия завершилась поражением «Миннесоты» со счётом 3-4

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