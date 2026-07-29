«Ответственность, к которой она не была готова»: украинский чемпион ОИ о Петросян

Чемпион ОИ Петренко: на Петросян легла ответственность, к которой она не готова

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, объяснил, с чем была связана неудача фигуристки Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Все привыкли, что россияне всегда на первых местах. Но произошла смена поколений. Ушли сильнейшие, и на нее легла ответственность, к которой она не была готова. Есть такие спортсмены — «самоеды», которые сами себя съедают. У нее все впереди, не надо посыпать голову пеплом», — указал он.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции, упав в произвольном прокате с четверного тулупа. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Алена Косторная выразила поддержку Петросян после ухода от Тутберидзе.