Российская теннисистка дисквалифицирована почти на пять лет из-за ставок

Теннисистку Сухотину дисквалифицировали почти на пять лет из-за ставок на матчи

Российская теннисистка Анастасия Сухотина отстранена на 4 года и 10 месяцев за нарушение антикоррупционных правил. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международного агентства по честности в теннисе (ITIA).

Спортсменка признала восемь нарушений, которые были совершены в период с 2019 по 2024 год. До этого она не признавала свою вину. В список нарушений вошли: попытки делать ставки на теннисные матчи, давление на других игроков с целью повлиять на результаты.

Дисквалификация продлится до 16 мая 2031 года. В этот период Сухотиной запрещено играть на профессиональных турнирах, тренироваться на официальных базах и посещать матчи под эгидой WTA, ATP и ITF. Также она получил штраф в размере $30 тыс., из которых она обязана выплатить 7500, а остальная сумма назначена условно.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Анна Калинская обыграла экс-россиянку на старте турнира в Вашингтоне.