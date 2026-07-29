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Легенда «Спартака» объяснил провал Роналду на ЧМ-2026

Тренер Гладилин объяснил провал Роналду на чемпионате мира — 2026
Phil Noble/Reuters

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Криштиану Роналду не смог помочь Португалии выиграть ЧМ-2026 из-за нехватки сил.

«Команды на чемпионате мира были очень равные. Где-то что-то не срослось, удача отвернулась. Ну и, думаю, что все-таки в свои более чем 40 лет он уже немножко не так свежо выглядел. На него надеялись, наверное, сильно, но не получилось», — заявил Гладилин.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

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