Тренер Гладилин заявил, что Месси заслужил выиграть «Золотой мяч» в 2026 году

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2026 году «Золотой мяч» заслуживает получить аргентинский форвард Лионель Месси.

«Я думаю, что Лионель Месси был самым ярким на этом чемпионате мира. В финале ему не повезло, но он старался. Испания просто была сильнее. Месси сыграл очень ярко, забил очень много мячей. Я думаю, было бы справедливо дать ему «Золотой мяч» к завершению карьеры. Все-таки чемпионат мира провел он очень сильно», — заявил Гладилин.

У 39-летнего Месси на данный момент восемь «Золотых мячей».

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ-2026.