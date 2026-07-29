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Спорт

Глава ФИФА скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ

Инфантино предложил странам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение сделки по ЧМ
Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил каждой из 211 национальных ассоциаций по 40 миллионов долларов в обмен на одобрение плана по продаже части коммерческих прав на чемпионаты мира. Об этом пишет The Times.

В письме Инфантино пояснил, что в случае согласия сторон финансовый пакет в размере 10 миллиардов долларов будет разблокирован с 1 января 2027 года. При сохранении текущего статуса и отказе от внешних инвесторов организации придется ограничиться программой на 2,7 миллиарда долларов.

28 июля появилась информация, что президент ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что не считает Инфантино мошенником.

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