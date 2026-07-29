Глава ФИФА скупает голоса стран за 40 млн долларов ради сделки по ЧМ

Инфантино предложил странам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение сделки по ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил каждой из 211 национальных ассоциаций по 40 миллионов долларов в обмен на одобрение плана по продаже части коммерческих прав на чемпионаты мира. Об этом пишет The Times.

В письме Инфантино пояснил, что в случае согласия сторон финансовый пакет в размере 10 миллиардов долларов будет разблокирован с 1 января 2027 года. При сохранении текущего статуса и отказе от внешних инвесторов организации придется ограничиться программой на 2,7 миллиарда долларов.

28 июля появилась информация, что президент ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что не считает Инфантино мошенником.