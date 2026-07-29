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Почетный президент РФС не считает главу ФИФА мошенником

Колосков заявил, что не считает президента ФИФА Инфантино мошенником
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что в коммерческом проекте Международной федерации футбола (ФИФА) есть рациональные моменты. Его слова передает РИА Новости.

«Это не мошенничество. Я в общих чертах представляю, как это выглядит. Создается акционерная компания, которая будет варьировать проведение чемпионатов мира среди мужчин и женщин, клубные чемпионаты мира, в нее будут включены доли национальных ассоциаций. Рациональное зерно в этом есть, поскольку во многих сферах деятельности такие компании существуют», — сказал Колосков.

28 июля появилась информация, что президент ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.

Ранее экс-глава ФИФА осудил планы Инфантино по продаже коммерческих прав ЧМ.

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