Тарасова назвала правильным решение Малинина не брать паузу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере в следующем сезоне. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Это правильно. Смог ли он оправиться после Олимпийских игр? Думаю, что смог», — сказала Тарасова.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее была названа причина, почему Малинину будет тяжело на ОИ-2030.