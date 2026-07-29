«Выдающийся человек и спортсмен»: украинский чемпион ОИ о Загитовой

Украинский олимпийский чемпион Виктор Петренко высказался о фигуристке Алине Загитовой, с которой работал в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи. Его слова передает Sport24.

«Это были ее первые шаги на льду в шоу-бизнесе. Она была немного скованной, но со временем раскрылась и вошла в роль. Очень рад, что поработал с таким выдающимся спортсменом и человеком. В жизни она абсолютно открытая и приземленная — очень приятно общаться», — сказал Петренко.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Татьяна Тарасова поддержала Загитову в споре с итальянским хореографом.