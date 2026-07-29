УЕФА обсудит бойкот чемпионата мира

В УЕФА обсудят бойкот чемпионата мира по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет совещание, на котором обсудит бойкот чемпионата мира из-за планов Международной федерации футбола (ФИФА) по продаже части коммерческих прав на турнир частным инвесторам. Об этом пишет Sky.

УЕФА уже осудил эту инициативу, заявив, что футбол не является товаром. Для реализации плана ФИФА достаточно поддержки большинства из 211 национальных ассоциаций.

28 июля стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает выделение управления турниром в отдельную компанию и продажу инвесторам примерно 20–30 процентов акций.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0.

Ранее экс-глава ФИФА осудил планы Инфантино по продаже коммерческих прав ЧМ.