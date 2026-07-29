Калинская обыграла экс-россиянку на старте турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Австралии и бывшей соотечественницей Дарьей Касаткиной в матче первого круга турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1.

Во время игры Калинская подала навылет дважды, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Касаткина сделала один эйс, совершила восемь двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из трех.

Во втором круге соперницей Калинской станет индонезийская теннисистка Джанис Тьен. Игра состоится 30 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российскую теннисистку на коляске увезли с корта турнира в США.