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Российский шахматист раскритиковал фильм «Чемпион мира» с Хабенским и Янковским

Шахматист Омариев заявил, что ему не понравился фильм «Чемпион мира» с Хабенским
Central Partnership/YouTube

Мастер ФИДЕ, популярный блогер и основатель школы шахмат Максим Омариев в интервью «Газете.Ru» назвал лучшие фильмы и сериалы, посвященные шахматам.

«Вопреки распространенному мнению, мне нравится фильм «Жертвуя пешкой» с Тоби Магуайром в роли Бобби Фишера. Да, в нем есть художественные преувеличения, но хорошо переданы напряжение матча и одержимость Фишера шахматами.

Еще я бы отметил фильм «Королевский гамбит». Он прошел мимо широкой аудитории, но это очень воодушевляющая история, которая, на мой взгляд, может понравиться практически каждому.

А вот российский фильм «Чемпион мира» с Иваном Янковским и Константином Хабенским, напротив, не произвел на меня большого впечатления. Он показался мне немного затянутым.

Мой любимый сериал о шахматах — «Ход королевы». На мой взгляд, это абсолютный шедевр: стильный, эмоциональный и понятный даже людям, которые никогда серьезно не интересовались шахматами», — рассказал Омариев в рамках сотрудничества с онлайн-кинотеатром «КИОН».

Ранее «Американский пирог» довел российского шахматиста до провала на турнире.

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