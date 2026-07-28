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Экс-тренер «Зенита» согласился возглавить сборную Италии

Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини может вновь возглавить сборную Италии
Официальный сайт «Зенита»

Итальянский тренер Роберто Манчини принял предложение Итальянской федерации футбола и согласился занять пост главного тренера национальной команды. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии», — сообщил Романо.

Ранее сообщалось, что Андреа Пирло не сможет возглавить сборную из-за связей с российской букмекерской конторой.

Манчини уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 год и выиграл с ней чемпионат Европы 2020 года (финальный турнир прошел в 2021 году). С 2017 по 2018 год он возглавлял «Зенит». После ухода из саудовской сборной в начале 2026 года Манчини оставался без работы.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее Зинедин Зидан назвал воплощением мечты назначение в сборную Франции.

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