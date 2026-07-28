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«Жалкое сообщение»: глава Ла Лиги о словах Инфантино с обвинениями критиков ЧМ‑2026

Глава Ла Лиги назвал жалким обращение Инфантино после критики ЧМ-2026
Mark J Rebilas/Reuters

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в социальных сетях раскритиковал пост главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о критиках чемпионата мира 2026 года.

«Инфантино написал жалкое сообщение. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задаёт вопросы, а отвечают на вопросы. Когда руководитель посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… почему именно сейчас?» — написал Тебас.

Инфантино после завершения чемпионата мира 2026 года опубликовал запись, в которой предложил критикам турнира помедитировать и помолиться. Самым громким скандалом турнира стала отсрочка красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна по просьбе президента США Дональда Трампа. Инфантино утверждал, что решение дисциплинарных органов было независимым.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее конгресс США инициировал расследование связей Инфантино с Трампом.

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