Болельщики создали мемориалы в память о погибшем тренере «Динамо-Владивосток»

Болельщики и руководство баскетбольной команды «Динамо-Владивосток» установили стихийные мемориалы у домашней арены клуба и в других знаковых местах города в память о президенте и главном тренере Эдуарде Сандлере, передает пресс-служба организации.

Болельщики несут цветы и зажигают свечи, оставляют записки со словами соболезнований. В комментариях к публикациям клуба люди благодарят Сандлера за развитие баскетбола в регионе.

ПСО «Динамо»

Стихийные мемориалы появились после сообщения о гибели 44-летнего специалиста. Трагедия произошла в районе мыса Бурный во Владивостоке — гидроцикл, которым управлял Сандлер, налетел на камни, мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

В этом году при Сандлере клуб «Динамо-Владивосток» впервые в истории вышел в Единую лигу. В прошлом тренер также возглавлял команды «Спартак-Приморье», «Восток-65» и профессиональный спортивный клуб «Сахалин».

Ранее умер бывший тренер сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас.