Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Спорт

Болельщики создали мемориалы в память о погибшем тренере «Динамо-Владивосток»

Болельщики создали мемориалы в память о погибшем тренере «Динамо» Сандлере
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Болельщики и руководство баскетбольной команды «Динамо-Владивосток» установили стихийные мемориалы у домашней арены клуба и в других знаковых местах города в память о президенте и главном тренере Эдуарде Сандлере, передает пресс-служба организации.

Болельщики несут цветы и зажигают свечи, оставляют записки со словами соболезнований. В комментариях к публикациям клуба люди благодарят Сандлера за развитие баскетбола в регионе.

ПСО «Динамо»

Стихийные мемориалы появились после сообщения о гибели 44-летнего специалиста. Трагедия произошла в районе мыса Бурный во Владивостоке — гидроцикл, которым управлял Сандлер, налетел на камни, мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

В этом году при Сандлере клуб «Динамо-Владивосток» впервые в истории вышел в Единую лигу. В прошлом тренер также возглавлял команды «Спартак-Приморье», «Восток-65» и профессиональный спортивный клуб «Сахалин».

Ранее умер бывший тренер сборной СССР по баскетболу Владас Гарастас.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!