Российский вратарь одним словом описал финал ЧМ-2026

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Омск и сборной России Никита Серебряков в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что остался разочарован финалом чемпионата мира 2026 года.

«Совсем-совсем чуть-чуть следил за чемпионатом мира, болел за Аргентину, потому что было интересно, как в конце своей карьеры сыграет Лионель Месси. Был разочарован финалом, тем, что еле-еле сыграли 1:0. Было не совсем интересно, матч за третье место получился повеселее», — заявил Серебряков.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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