Российский защитник «Айлендерс» сравнил «Матч года» с матчем звезд НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года — 2026» в Санкт-Петербурге заявил, что это событие является по настрою для игроков более серьезным, чем матч звезд за океаном.

«Событие действительно масштабное и очень интересное, но я не думаю, что его можно как-то сравнивать с матчем звезд в НХЛ. Там все-таки игра идет больше на лайте, а здесь все серьезно, по-настоящему, разве что только без силовых приемов», — заявил Романов.

«Матч Года-2026» прошел 25 июля в Санкт-Петербрурге и завершился в основное время со счетом 9:9.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Александр Романов одним словом описал финал ЧМ-2026.