Российская суперзвезда НХЛ рассказал, как ЧМ-2026 повлияет на футбол в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что прошедший в США, Мексике и Канаде чемпионат мира по футболу вряд ли сразу сильно повлияет на уровень его популярности.

«Повысится ли уровень интереса к футболу в Северной Америке после ЧМ-2026? Наверное, нет, я так не скажу. Американский футбол — да, а обычный… я не скажу, что это самый популярный спорт там. Если брать Канаду и США, то хоккей все равно преобладает там над футболом», — заявил Подколзин.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Василий Подколзин похвалил Испанию за победу в финале ЧМ-2026.