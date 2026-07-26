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«Сочи» одержал первую победу в сезоне

«Сочи» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Арсенал»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сочи одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 3-го тура Первой лиги.

Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счетом 5:0. Встречу обслуживал главный арбитр Владислав Харитонов.

Счет открыл на 21-й минуте Михаил Игнатов. На 27-й минуте Павел Мелешин удвоил преимущество. На 30-й минуте Игнатов оформил дубль, а на 56-й минуте — хет-трик. На 82-й минуте Захар Федоров забил пятый гол.

«Сочи» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» с тремя очками располагается на 14-й строчке.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, как упустили победу над «Ахматом».

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