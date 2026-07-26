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Стали известны составы на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов»

«Оренбург» и «Ростов» объявили составы на матч 1-го тура РПЛ
Telegram-канал «ФК «Ростов»»

Футбольные клубы «Ростов» и «Оренбург» объявили составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В состав «Оренбурга» вошли: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Голыбин, Савельев.

У «Ростова» с первых минут на поле выйдут Ятимов, Сако, МелЕхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо и Сулейманов.

Встреча состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «Ростов» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-й строчке с 29 очками, сохранив место в элитном дивизионе с отрывом в два очка от зоны переходных матчей.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Локомотив» упустил победу в матче РПЛ с «Ахматом».

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