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Россиянин Анкалаев нокаутом победил соперника на турнире UFC

Российский боец Анкалаев победил узбекистанца Гуськова на турнире UFC
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым на турнире UFC Fight Night 282, который проходит в Абу-Даби.

Поединок завершился в пятом раунде технической победой россиянина, когда он смог довести свое доминирование в партере до остановки боя рефери.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

9 марта 2025 года на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе Анкалаев встретился с Алексом Перейрой. Бой продлился все пять раундов, и единогласным решением судей победу одержал Магомед. Он стал пятым чемпионом UFC из России (после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева). Однако 4 октября 2025 года в реванше на UFC 320 Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде, и Анкалаев утратил титул.

Гуськов до UFC выступал в промоушенах RCC, Brave CF, AMC Fight Nights и MMA Series. В июле 2023 года подписал контракт с UFC. В рамках промоушена он одерживал победы над Заком Паугой и Райаном Спэнном (за оба поединка получил бонус «Выступление вечера»), а также в его активе победа над Билли Элеканой удушающим приемом на UFC 311.

Ранее стало известно, что непобежденный россиянин сразится за титул UFC.

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