Капризов: пацаны из других сборных хотят, чтобы Россия вернулась

Хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что иностранные хоккеисты хотят возвращения России, передает «Чемпионат».

«Вообще все пацаны хотят играть за сборную России. И, знаете, пацаны из других сборных тоже хотят, чтобы Россия вернулась. Та же Олимпиада могла сложиться совсем иначе. Все сами понимают, что без России такие турниры проводить — это вообще не то», — сказал Капризов.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее в Чехии высказались против возвращения сборной России по хоккею.