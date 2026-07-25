Вратарь «Авангарда» рассказал, чего хочет от Овечкина

Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и сборной России Никита Серебряков в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что с интересом ожидает противостояния с Александром Овечкиным.

«Отличный настрой, с большим нетерпением ждем начала. От кого жду бросков? Знаю, что Александр Овечкин любит бросать (улыбается). Заценим бросок его! Для меня это дебютная игра в подобном формате, мне очень интересно быть здесь», — заявил Серебряков.

«Матч года-2026» пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля на «СКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 18:30 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее российский лидер клуба НХЛ одним словом описал «Матч года-2026».