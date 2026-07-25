В «Динамо» объяснили ничью с «Крыльями Советов»

Игрок «Динамо» Тюкавин о ничьей с «Крыльями Советов»: мяч не летел в ворота

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что в матче против самарских «Крыльев Советов» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) мяч не летел в ворота, передает «Матч ТВ».

«Первый тайм был лучше, посмотрим на теории, разберем. Еще куча игр, будем готовиться к следующей игре. Были полумоменты, из которых можно было выжать максимум. Но к сожалению, мяч не летел в ворота», — сказал Тюкавин.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали после первого тура по одному очку. Лидирует в таблице московский ЦСКА, который 24 июля обыграл на своем поле калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Балтика» отказалась премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ.