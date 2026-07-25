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Ротенберг сравнил Матч звезд НХЛ с «Матчем Года» в России

Тренер Ротенберг заявил, что Матч звезд НХЛ уступает «Матчу Года» в России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в интервью «Газете.Ru» перед «Матчем Года-2026» в Санкт-Петербурге заявил, что эта игра не сравнится по уровню с Матчем звезд в НХЛ

«Хочу поблагодарить ребят, что они приглашают, организовывают такие матчи, делают это на лучшей арене в мире. Такие игры, где встречаются звезды мирового уровня, это как раз то, что нужно этой арене. Думаю, что команды покажут зрелищный хоккей, будет много заброшенных шайб. И люди увидят то, что лучшие из лучших могут играть здесь, а не где-то там в США», — заявил Ротенберг.

«Матч года-2026» пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля на «СКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 18:30 мск.

С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Позднее IIHF отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее Роман Ротенберг одним словом описал победу сборной Испании на ЧМ-2026.

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