В Госдуме заявили о снижении качества мирового фигурного катания

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила о снижении качества мирового фигурного катания, передает РИА Новости.

«Деградация в мире произошла и в том числе потому, что изменились правила и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьезного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире», — сказала Журова.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее в Госдуме заявили, что Евгений Плющенко не является экспертом по фигурному катанию.