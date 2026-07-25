«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» завершился со счетом 0:0.

Обе команды набрали после первого тура по одному очку. Лидирует в таблице московский ЦСКА, который 24 июля обыграл на своем поле калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее матч первого тура РПЛ решили перенести.