Стали известны составы «Акрона» и «Зенита» на матч РПЛ

Тольяттинский «Акрон» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев, Неделчару, Джурасович, Бистрович.

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Соболев, Глушенков, Педро, Вендел, Джон, Мантуан.

Встреча состоится 25 июля. Команды выйдут на поле в 16:15 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее московский ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче РПЛ.