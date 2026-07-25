Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Динамо»— «Крылья Советов»

Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Гомес, Тюкавин, Гладышев, Рикардо, Глебов, Фомин, Бителло.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Олейников, Костанца, Витюгов, Рахманович.

Встреча состоится в Москве 25 июля. Команды выйдут на поле в 14:00 по по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее футболист «Балтики» установил рекорд РПЛ.