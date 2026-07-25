«Балтика» отказалась премировать автора самого быстрого гола первых туров РПЛ

«Балтика» не будет премировать Оффора за самый быстрый гол в первых турах РПЛ

Калининградская «Балтика» не станет выплачивать премию нападающему Чинонсо Оффору, который в матче с московским ЦСКА стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах первых туров Российской премьер-лиги. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.

«Нет. Неважно, когда, кто и как забил. Важно забить на один больше. Мы пропустили на один больше», — указал он.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Счет открыл игрок «Балтики» Оффор уже на 35-й секунде игры. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

Во втором тайме еще два гола «Балтики» не были засчитаны из-за офсайда.

В следующем туре национального первенства калининградская команда 1 августа сыграет с московским «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Армейцы в тот же день сыграют с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 16:15 мск.

Ранее в «Балтике» назвали главную проблему клуба.