У капитана сборной Аргентины Лионеля Месси обнаружились бразильские корни. Об этом сообщает Globo со ссылкой на исследование итальянского историка Фьоренцо Сантини.

Согласно опубликованной информации, один из прадедов Месси по материнской линии — Федерико Куччиттини — родился 27 января 1904 года в бразильском городе Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу). Его родители — итальянцы Раньеро Куччеттини и Роза Риккецца — прибыли в Бразилию в 1899 году, поселились в Сан-Паулу, где работали на фермах.

Указывается, что при регистрации Ардериго Куччеттини получил имя Федерико, а фамилия Coccettini была изменена на Cuccittini

На чемпионате мира — 2026 Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

За всю карьеру Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира — 2022, Финалиссиму в 2022 году, два Кубка Америки (2021 и 2024), а также в составе олимпийской команды стал победителем ОИ-2008.

Ранее еще одна организация признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.