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В «Балтике» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Тренер «Балтики» объяснил поражение от ЦСКА в первом матче сезона
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы проиграли, значит дебют неудачный, хотя сыграли близко к максимуму того, что мы можем. Задача была фильтровать в атаки, уводить во фланг и оттуда совершать отбор. Думаю, что быстрый гол сыграл с нами злую шутку — мы слишком рано стали охранять счет 1:0. Когда перед игрой меня спрашивали о том, как мы будем играть, я сказал, что будем играть так же, как в прошлом году. Мы делаем то, чот умеем. Умеем вбрасывать ауты, значит будем это делать. Умеем убегать в быстрые атаки, значит будем это делать. Я в целом доволен вторым таймом, доволен тем, как сыграли молодые футболисты, и недоволен тем, как сыграли более опытные. Я им об этом сказал в перерыве и словами, и заменами», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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