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Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов рассказал, как перенес четыре ножевых ранения

Главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов рассказал, как перенес 4 ножевых ранения
Михаил Киреев/РИА Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов рассказал, как перенес 4 ножевых ранения в 2000 году, передает Спортc.

«У меня был задет желудочек. Я занимался футболом с семи лет, больше ничего не умел, а потом в один момент у меня его начали отбирать. С этим тяжело смириться. Наверное, я и не смирился, поэтому не только заново начал бегать, но и вернулся в профессиональный футбол», — сказал Булатов.

Булатов стал тренером «Крыльев Советов» 1 апреля 2026 года. С 2020 года он был ассистентом тренера в «Крыльях Советов».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба.

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