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ЦСКА и «Балтика» объявили составы на первый тур РПЛ

Стали известны составы ЦСКА и «Балтики» на первый тур РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» объявили составы на первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду, Обляков, Глебов, Козлов.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, итков, М. Петров, Оффор, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров.

Встреча состоится в Москве. Команды выйдут на поле в 20;00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее матч первого тура РПЛ решили перенести.

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