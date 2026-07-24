Российский футболист лично советовал уехать Сперцяну из России

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал, что лично посоветовал уйти Эдуарду Сперцяну из краснодарского клуба в саудовский «Аль-Ахли», передает 66.ru.

«Я советовал ему сделать это, честно. Я смотрю периодически игры чемпионата Саудовской Аравии, и там есть 5-6 команд очень высокого уровня. И играют они в более атакующий футбол, чем в чемпионате России», — сказал Смолов.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Ранее стало известно, кто может стать новым лидером «Краснодара».