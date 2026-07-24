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«Золотая середина»: в России появился новый зачет конной выездки

Средний круг выездки получил официальный статус спортивной дисциплины
Пресс-служба Pradar Group

Вита Козлова, мастер спорта по выездке, сооснователь Pradar Group, в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировала новость о том, что средний круг в выездке получил официальный статус спортивной дисциплины:

«Само по себе включение Среднего круга в систему официальных всероссийских соревнований — решение давно назревшее. Важно, однако, корректно понимать его смысл. Речь идет не о появлении новой дисциплины в спортивно-методическом понимании: дисциплиной остается выездка, внутри которой существуют Малый, Средний и Большой круги. По сути Средний круг получает официальный статус самостоятельной зачетной группы с возможностью проведения всероссийских соревнований.

Для тренеров официальный статус Среднего круга расширяет возможности долгосрочного планирования подготовки. Для владельцев лошадей делает спортивную траекторию более понятной. Для клубов и региональных федераций создает основания для проведения большего числа официальных соревнований и вовлечения в них тех пар, которые уже переросли Малый круг, но еще не готовы к Большому призу.

Если речь идет о создании дополнительной прочной ступени в системе подготовки, это безусловно правильное и давно необходимое решение.

Но если титул в Среднем круге начнет восприниматься как равнозначная конечная цель и фактически замещать движение к Большому призу, мы рискуем не повысить уровень российской выездки, а, напротив, снизить планку требований. Главный вопрос заключается не в том, какое место Средний круг займет в архитектуре российского спорта. Средний круг должен стать дорогой к Большому призу, а не удобной возможностью до него не доходить», — сказала Козлова.

Министерство спорта РФ внесло изменения во Всероссийский реестр видов спорта, включив «Средний круг» в перечень дисциплин конного спорта. Приказ об этом подписал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Теперь чемпион России и победители других всероссийских соревнований будут определятся не только в Малом и Большом, но и в Среднем кругах.

Ранее была названа главная проблема конного спорта в Москве.

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