Матч первого тура РПЛ решили перенести

Российская премьер-Лига перенесла время начала матча между «Оренбургом» и «Ростовом» в первом туре, сообщает сайт организации.

«По решению президента РПЛ и с учетом мнения основного вещателя изменено время начала матча «Оренбург» — «Ростов» в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днем 26 июля», — говорится в сообщении.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба.