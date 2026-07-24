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Сборная Испании лишится 30% призовых за победу на ЧМ-2026

Сборная Испании потеряет 30% призовых за победу на ЧМ-2026 из-за налогов США
Lee Smith/Action Images via Reuters

Сборная Испании должна выплатить властям США 30% от призовых после победы на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Fox News.

Налоговая служба США потребовала от Королевской испанской футбольной федерации более 1,1 миллиарда рублей. ФИФА обычно заранее договаривается со странами-организаторами об освобождении национальных ассоциаций от подобных выплат. Однако местное законодательство в этот раз классифицировало испанцев не как единый спортивный коллектив, а как группу отдельных физических лиц.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что глава ФИФА опозорил футбол на ЧМ-2026.

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