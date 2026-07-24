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Дворкович временно ушел с поста главы FIDE после санкций ЕС

Дворкович приостановил полномочия главы FIDE из-за санкций Евросоюза
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в связи с включением его в 21-й пакет санкций Евросоюза. Его слова передает пресс-служба FIDE.

«Я хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными средствами. Я уверен, что справедливость восторжествует», — сказал Дворкович.

Временно исполнять функции президента FIDE будет вице-президент организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

Помимо Дворковича, в санкционный список 21-го пакета ЕС также попали министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее Крамник сообщил о регистрации апелляции в CAS по вопросу дисквалификации.

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