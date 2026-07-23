Боксер Бивол перенес операцию

Российский боксер Дмитрий Бивол в своих соцсетях сообщил, что перенес плановую операцию на локте.

«Плановая операция на локте осталась позади. Все прошло хорошо. Спасибо всем за поддержку, сообщения и добрые слова», — написал Бивол.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение. Последний бой он провел 30 мая в Екатеринбурге, победив Михаэля Айферта.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года. 30 мая 2026 года Бивол победил немца Михаэля Айферта и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и The Ring.

Ранее стало известно о готовности Бивола отказаться от чемпионского пояса.